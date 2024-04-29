Чи потрібно проходити ВЛК після оновлення даних у ТЦК: як працюватиме мобілізація

В Україні з 18 травня набуває сили новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, військовозобов'язані громадяни зобов'язані оновити дані у ТЦК упродовж 60 днів.

Окрім цього, вони у будь-якому разі будуть направлені на військово-лікарську комісію. Про особливості проходження процедури розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін у коментарі для "Телеграф".

За його словами, інформація про придатність до військової служби, яку й визначає ВЛК, є одним з пунктів військово-облікових даних.

"Військовозобов’язаний громадянин, який прибуває для уточнення своїх військово-облікових даних, однозначно буде направлений на ВЛК, навіть якщо йому надають відстрочку", – пояснив Істомін.

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Майор додав, що придатність встановлюють ВЛК, до складу яких входять цивільні лікарі, які не мають жодного стосунку до ТЦК та СП.

"У них є доступ до Helsi, і всю інформацію вони беруть звідти. Ну, і оглядають та опитують військовозобов’язаних, звісно", – наголосив він.

Істомін додав, якщо громадянин не принесе документи, які підтверджують його право на відстрочку, то ТЦК не зможе її оформити. Водночас потрібно приходити з особистими та військово-обліковими документами – паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (або тимчасове посвідчення).

Для оновлення даних відповідно потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних.

"Деякі з них, на кшталт номера телефону, не потребують документального підтвердження. Проте для внесення до Єдиного реєстру військовозобов'язаних більшість змін має бути підтверджена відповідними документами", – пояснив Істомін.

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