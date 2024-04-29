Нужно ли проходить ВЛК после обновления данных в ТЦК: как будет работать мобилизация

В Украине с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, военнообязанные граждане обязаны обновить данные в ТЦК в течение 60 дней.

Кроме того, они в любом случае будут направлены на военно-врачебную комиссию. Об особенностях прохождения процедуры рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в комментарии для "Телеграф".

По его словам, информация о пригодности к военной службе, которую и определяет ВЛК, является одним из пунктов военно-учетных данных.

"Военнообязанный гражданин, прибывающий для уточнения своих военно-учетных данных, однозначно будет направлен на ВЛК, даже если ему предоставляют отсрочку", – пояснил Истомин.

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Майор добавил, что пригодность устанавливают ВЛК, в состав которых входят гражданские врачи, не имеющие никакого отношения к ТЦК и СП.

"У них есть доступ к Helsi, и всю информацию они берут оттуда. Ну и осматривают и опрашивают военнообязанных, конечно", – подчеркнул он.

Истомин добавил, что если гражданин не принесет документы, подтверждающие его право на отсрочку, то ТЦК не сможет ее оформить. В то же время, нужно приходить с личными и военно-учетными документами – паспорт, идентификационный код, военный билет (или временное удостоверение).

Для обновления данных соответственно нужно брать все документы, подтверждающие изменения этих данных.

"Некоторые из них, вроде номера телефона, не нуждаются в документальном подтверждении. Однако для внесения в Единый реестр военнообязанных большинство изменений должно быть подтверждено соответствующими документами", – пояснил Истомин.

Напомним, с 23 апреля прекращено предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста из Украины.

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