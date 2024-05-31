Не лише водіїв авто: за що в Україні можуть оштрафувати велосипедистів і самокатчиків

Останніми роками велосипеди та самокати набули широкої популярності в Україні як екологічний та зручний вид транспорту. Проте, з ростом їхньої кількості на дорогах зростає й кількість порушень правил дорожнього руху.

Пропонуємо дізнатися, які правила та штрафи діють для велосипедистів та водіїв електросамокатів, а також які проблеми з інфраструктурою існують наразі. Аналізуємо закон 1231-IX щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

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Штрафи для велосипедистів:

Порушення ПДР – 340 грн

Їзда в нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн або громадські роботи

Повторне порушення ПДР – 850 грн

Правила для електросамокатів:

Швидкість до 25 км/год для легких, до 50 км/год для низькошвидкісних

Рух проїзною частиною, а не тротуаром

Заборона керування в нетверезому стані

Обов'язкове використання світловідбивачів

Заборона на перевезення пасажирів

Використання шолома під час руху

Дотримання загальних ПДР

Штрафи для водіїв електросамокатів:

Їзда по тротуару – 850 грн

Їзда в нетверезому стані – 17 000 грн

Крадіжка електротранспорту – від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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