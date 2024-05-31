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Не только водителей авто: за что в Украине могут оштрафовать велосипедистов и самокатчиков

Былим Елена

Не только водителей авто: за что в Украине могут оштрафовать велосипедистов и самокатчиков
Велосипедист. Источник: Sevra Karakus/pexels.com

В последние годы велосипеды и самокаты приобрели широкую популярность в Украине как экологический и удобный вид транспорта. Однако с ростом их количества на дорогах растет и количество нарушений ПДД.

Предлагаем узнать, какие правила и штрафы действуют для велосипедистов и водителей электросамокатов, а также какие проблемы с инфраструктурой сейчас существуют. Анализируем закон 1231-IX об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

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Штрафы для велосипедистов:

  • Нарушение ПДД – 340 грн
  • Езда в нетрезвом состоянии – 680 грн
  • Создание аварийной ситуации – 850 грн. или общественные работы
  • Повторное нарушение ПДД – 850 грн

Правила для электросамокатов:

  • Скорость до 25 км/ч для легких, до 50 км/ч для низкоскоростных
  • Движение проезжей частью, а не тротуаром
  • Запрет управления в нетрезвом состоянии
  • Обязательное использование световозвращателей
  • Запрет на перевозку пассажиров
  • Использование шлема во время движения
  • Соблюдение общих ПДД

Штрафы для водителей электросамокатов:

  • Езда по тротуару – 850 грн
  • Езда в нетрезвом состоянии – 17 000 грн
  • Кража электротранспорта – от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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