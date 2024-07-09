Не втратьте свої виплати: кому з пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію у липні

Усі пенсіонери зобов'язані проходити процедуру ідентифікації. Це необхідно для забезпечення вчасного та правильного нарахування пенсійних виплат.

Раніше багато пенсіонерів не усвідомлювали, що проходять ідентифікацію, оскільки цей процес відбувався непомітно. Наприклад, через візит листоноші або під час отримання нової пластикової картки в банку. Про це пише 24 канал.

"Для окремої категорії громадян норма проходження фізичної ідентифікації останні 3 роки не застосовувалась. Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19", – зазначають у Пенсійному фонді Україні.

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Зараз усі пенсіонери повинні знову пройти ідентифікацію. Ця процедура проводиться кожні півроку.

Де можна пройти ідентифікацію

Для ідентифікації є кілька варіантів. Пенсіонер може вибрати будь-який з наступних способів:

відвідати відділення ПФУ особисто;

скористатися особистим кабінетом на вебпорталі ПФУ;

пройти ідентифікацію у відділенні АТ "Ощадбанк";

провести процедуру через відеоконференцію;

звернутися до дипломатичної установи України за кордоном.

Необхідні документи для проходження процедури:

документ, що засвідчує особу;

пенсійне посвідчення;

платіжна картка, на яку надходить пенсія (для ідентифікації в АТ "Ощадбанк")

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