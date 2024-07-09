Не потеряйте свои выплаты: кому из пенсионеров нужно пройти идентификацию в июле
Все пенсионеры обязаны проходить процедуру идентификации. Это необходимо для обеспечения своевременного и правильного начисления пенсионных выплат.
Ранее многие пенсионеры не осознавали, что проходят идентификацию, поскольку этот процесс происходил незаметно. Например, через визит почтальона или при получении новой пластиковой карты в банке. Об этом пишет 24 канал.
"Для отдельной категории граждан норма прохождения физической идентификации последние 3 года не применялась. В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19", – отмечают в Пенсионном фонде Украины.
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Сейчас все пенсионеры должны снова пройти идентификацию. Эта процедура проводится каждые полгода.
Где можно пройти идентификацию
Для идентификации существует несколько вариантов. Пенсионер может выбрать любой из следующих способов:
- посетить отделение ПФУ лично;
- воспользоваться личным кабинетом на вебпортале ПФУ;
- пройти идентификацию в отделении АО "Ощадбанк";
- провести процедуру через видеоконференцию;
- обратиться в дипломатическое учреждение Украины за границей.
Необходимые документы для прохождения процедуры:
- документ, удостоверяющий личность;
- пенсионное удостоверение;
- платежная карта, на которую поступает пенсия (для идентификации в АО "Ощадбанк")
Напомним, ранее UAportal рассказывал, какие категории украинцев будут получать только социальную помощь.
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