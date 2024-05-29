Названо топ-10 найпопулярніших кросоверів у світі за 2024 рік

Японський позашляховик Toyota RAV4 вийшов на перше місце за популярністю серед всесвітніх SUV, випередивши колишнього чемпіона Tesla Model Y, який був лідером у 2023 році. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті MMR, RAV4 здобув титул найбажанішого авто у своєму класі.

У першому кварталі 2024 року світові продажі Toyota RAV4 досягли 241,549 автомобілів, що на 30% перевищує показники минулого року. Цей успіх дозволив моделі RAV4 знову зайняти лідируючу позицію на глобальному ринку SUV, яку вона утримувала з 2016 по 2022 рік.

Tesla Model Y, який був лідером у минулому році, тепер опустився на друге місце з квартальними продажами, які знизилися на 26,9% і склали 193,962 одиниць. Honda CR-V займає третє місце з 181,765 проданими автомобілями, що на 39,8% більше, ніж у попередньому році.

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Hyundai Tucson зайняв четверте місце з 143,401 продажами, що на 2% менше, ніж у попередньому році. П’яте місце посідає Kia Sportage з продажами, які зросли на 12% і склали 129,710 автомобілів.

Volkswagen Tiguan показав зростання на 10,5% у минулому кварталі, з продажами в 117,626 одиниць, обігнавши Honda HR-V, який зайняв сьоме місце з 99,554 продажами (зростання на 36%).

BYD Song зайняв восьме місце з 97,979 продажами (падіння на 4,7%). Десятку кращих кросоверів і позашляховиків світу закривають Nissan Qashqai і Mazda CX-5 з 85,192 (зростання на 22,9%) і 81,745 продажами (падіння на 5,7%) відповідно.

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