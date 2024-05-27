Над Україною під час війни помічали пасажирські літаки: що відбувається і чому радіти рано

Нещодавно в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що над Україною були помічені пасажирські літаки, зокрема Boeing, який нібито пролетів над Вінницею. Однак, як з'ясувалося, ці дані є помилковими.

Ці "появи" літаків у повітряному просторі України виявилися збоєм у роботі Flightradar, моніторингового сайту, який відстежує переміщення літальних апаратів. Жодних пасажирських літаків над Україною не було.

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Літак над Донеччиною. Джерело: Скриншот з flightradar24.com Літак над Донеччиною. Джерело: Скриншот з flightradar24.com

Державне підприємство "Украерорух" підтвердило, що повітряний простір України закритий для всіх цивільних судів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Помилковий "Боїнг" над Донбасом. 13 травня Flightradar також помилково зафіксував "Боїнг", який нібито летів з Москви до Анталії над Донбасом. Цей маршрут неможливий, адже повітряний простір над Україною закритий для російських літаків.

"Турецькі авіалінії" не літали над Україною. 22 травня Flightradar помилково показав, що літак "Турецьких авіаліній" пролетів над Україною. Насправді два літаки Boeing 737-800 та Boeing 737-8F2 з номером THY3901 виконували рейси з Анталії (Туреччина) до Кишинева (Молдова) і не пролітали над територією України.

Керівник "Украероруху" Андрій Ярмак запевнив, що повітряний простір України надійно захищений і жодні цивільні літаки не літають над нашою країною.

Раніше Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль) опублікувала звіт, в якому йшлося, що в Україні обмеження на польоти цивільної авіації діятимуть до 2029 року.

В компанії "Украерорух" заявили, що відкриття повітряного простору України очікується одразу після закінчення війни з Росією.

Попередні прогнози Євроконтролю про ймовірне відновлення польотів лише з кінця 2029 року не відповідають дійсності. Ці прогнози ґрунтуються на поточній ситуації в авіаційній галузі, яка може значно змінитися після закінчення війни.

"Украерорух" активно готується до відновлення польотів в Україні. Розробляються плани поновлення роботи аеропортів, повітряних трас, а також іншої авіаційної інфраструктури. Однак все це можливо лише після закінчення війни.

Раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що Україна докладає значних зусиль, щоб найближчим часом поновити авіасполучення.

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