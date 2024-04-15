Аеропорт у Києві зможе приймати літаки вже за місяць: що відомо

Міжнародний аеропорт "Київ" зможе розпочати прийом пасажирів через місяць після оголошення про відкриття повітряного простору країни. Голова Ради директорів аеропорту Денис Костржевський впевнений, що наслідки воєнного періоду можна буде швидко усунути.

Про це він заявив у інтерв'ю "Українським новинам". Водночас Костржевський не став прогнозувати, коли саме це станеться.

"Із військової точки зору, Аеропорт "Київ" знаходиться у абсолютно непридатному для використання стані. Літаки не можуть приземлятися і злітати. Водночас, всі ті пошкодження, всі ті заходи, які були зроблені для унеможливлення використання аеродрому супротивником, можна досить швидко усунути", – зазначив він.

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Голова Ради додав, що техніка перебуває у придатності до роботи, як і фахівці готові до виконання своїх завдань.

"У Аеропорту "Київ" ми робимо все можливе, щоб якось утримати, зберегти той основний кістяк, тих фахівців, техніків, інженерів, які стануть основою відродження підприємства", – вказав він.

Костржевський додав, що Київ, як столиця України, виходячи з загальнодержавних, стратегічних міркувань, повинен мати потужний всепогодний аеропорт на правому березі Дніпра.

"Ми ведемо перемовини з кількома партнерами, як на державному, так і приватному рівнях. Не хочу передчасно називати ці компанії. Скажу лише те, що попри війну є велика зацікавленість аеропортовою галуззю України", – додав він.

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