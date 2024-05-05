На скільки зростуть штрафи для ухилянтів від мобілізації

В Україні планують посилити покарання для осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, Верховна Рада готується до другого читання законопроєкту №10379.

Документ передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку. Як можуть зрости штрафи розповіли в матеріалі РБК-Україна.

Зараз і до ухвалення нового закону, військовозобов'язаних можуть оштрафувати на суму від 850 до 1700 гривень. Йдеться про порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію призовники.

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Водночас законопроєкт №10379 після внесення профільним Комітетом правок передбачає суттєве збільшення штрафів. Зокрема:

за порушення правил військового обліку (стаття 210 КУпАП): штраф від 3 400 до 5 100 грн, за повторне порушення або в особливий період – від 17 000 до 25 500 грн;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час (210-1 КУпАП): від 5 100 до 8 500 грн – для громадян, від 17 000 до 34 000 грн – для посадових та юридичних осіб;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 грн – для громадян, від 34 000 до 59 500 грн – для посадових та юридичних осіб.

Комітет також виключив норму про кримінальну відповідальність за відмову від проходження медогляду.

Нагадаємо, з травня в Україні розпочалося повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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