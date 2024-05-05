На сколько вырастут штрафы для уклонистов от мобилизации

В Украине планируется ужесточить наказание для лиц, уклоняющихся от мобилизации. В частности, Верховная Рада готовится ко второму чтению законопроекта №10379.

Документ предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил военного учета. Как могут вырасти штрафы рассказали в материале РБК-Украина.

Сейчас и до принятия нового закона военнообязанных могут оштрафовать на сумму от 850 до 1700 гривен. Речь идет о нарушении правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации призывников.

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В то же время, законопроект №10379 после внесения профильным Комитетом правок предусматривает существенное увеличение штрафов. В частности:

за нарушение правил военного учета (статья 210 КУоАП): штраф от 3400 до 5100 грн, за повторное нарушение или в особый период – от 17000 до 25500 грн;

за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время (210-1 КУоАП): от 5 100 до 8 500 грн – для граждан, от 17 000 до 34 000 грн – для должностных и юридических лиц;

за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 000 до 25 500 грн – для граждан, от 34 000 до 59 500 грн – для должностных и юридических лиц.

Комитет также исключил норму об уголовной ответственности за отказ от прохождения медосмотра.

Напомним, с мая в Украине началось повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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