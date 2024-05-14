На яку пенсію можна очікувати із зарплатою в 15 тис. грн: реальна сума, яка здивує

В контексті пенсійної системи України, особи з доходом у розмірі 15 тисяч гривень та 35-річним стажем роботи можуть очікувати на отримання пенсії, яка складає всього 4 228,2 грн. Сума пенсійних виплат визначається на основі декількох факторів.

Згідно з інформацією, опублікованою на OBOZ.UA, середній дохід в Україні, з якого сплачено єдиний соціальний внесок, становить 16 836 грн. Відношення заробітної плати в 15 тис. грн до цієї середньої зарплати дорівнює 0,89.

Виходячи з обчислення, що бере до уваги середній дохід за останні три роки (13 559,41 грн), 35-річний досвід роботи та відношення 15 тис. грн до середньої заробітної плати, прогнозована сума пенсійних виплат складатиме 4 228,2 грн.

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Загалом, серед пенсіонерів приблизно 2,7 мільйони продовжують працювати, отримуючи в середньому 6 тис. грн пенсії. В Україні пенсії отримують 10,1 мільйона людей, з яких 2,6 мільйони мають пенсію менше ніж 3 тис. грн. Ще 1,7 мільйони отримують від 3 до 4 тис. грн, а 1,8 мільйони - від 4 до 5 тис. грн.

Таким чином, переважна більшість пенсіонерів в Україні отримують менше ніж 5 тис. грн на місяць. Тим часом, 1,2 мільйона пенсіонерів отримують пенсії, що перевищують 10 тис. грн.

Варто зазначити, що ефективна пенсійна система могла б забезпечити працівникам після виходу на пенсію приблизно 60% від їхнього звичного доходу. Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці, мінімальний гарантований дохід на пенсії повинен складати 40% від заробітної плати.

На жаль, в Україні ця вимога виконується лише для деяких пільгових категорій (наприклад, судді можуть отримувати до 80% від своєї зарплати у вигляді пенсії) або для найменш забезпечених громадян. Українці з середнім доходом та 35-річним стажем отримують пенсію, яка становить менше ніж 30% від їхнього звичного доходу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забезпечити собі гідну пенсію у розмірі 10 тисяч гривень.

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