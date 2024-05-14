На какую пенсию можно ожидать с зарплатой в 15 тыс. грн: реальная сумма, которая удивит

В контексте пенсионной системы Украины, лица с доходом в размере 15 тысяч гривен и 35-летним стажем работы могут ожидать получения пенсии, которая составляет всего 4 228,2 грн. Сумма пенсионных выплат определяется исходя из нескольких факторов.

Согласно информации, опубликованной на OBOZ.UA, средний доход в Украине, с которого уплачен единый социальный взнос, составляет 16 836 грн. Отношение заработной платы в 15 тыс. грн к этой средней зарплате равняется 0,89.

Исходя из исчисления, учитывающего средний доход за последние три года (13 559,41 грн), 35-летний опыт работы и отношение 15 тыс. грн к средней заработной плате, прогнозируемая сумма пенсионных выплат составит 4 228,2 грн.

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В целом среди пенсионеров примерно 2,7 миллиона продолжают работать, получая в среднем 6 тыс. грн пенсии. В Украине пенсии получают 10,1 миллиона человек, из которых 2,6 миллиона имеют пенсию менее 3 тыс. грн. Еще 1,7 миллиона получают от 3 до 4 тыс. грн, а 1,8 миллиона – от 4 до 5 тыс. грн.

Таким образом, подавляющее большинство пенсионеров в Украине получают менее 5 тыс. грн в месяц. Тем временем 1,2 миллиона пенсионеров получают пенсии, превышающие 10 тыс. грн.

Следует отметить, что эффективная пенсионная система могла бы обеспечить работникам после ухода на пенсию примерно 60% от их привычного дохода. Согласно рекомендациям Международной организации труда минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% от заработной платы.

К сожалению, в Украине это требование выполняется только для некоторых льготных категорий (например, судьи могут получать до 80% своей зарплаты в виде пенсии) или для наименее обеспеченных граждан. Украинцы со средним доходом и 35-летним стажем получают пенсию, которая составляет менее 30% от их привычного дохода.

Напомним, ранее мы рассказывали, как обеспечить достойную пенсию в размере 10 тысяч гривен.

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