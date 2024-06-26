На які виплати мають право ВПО: перелік

Переїжджаючи з місць бойових дій, люди стикаються з багатьма складнощами, однією з яких є втрата роботи та коштів. Держава вживає заходів, щоб допомогти переселенцям адаптуватися до нових умов життя, пропонуючи їм різні види допомоги. Про це пише 24 tv.ua.

1. Допомога по безробіттю

Внутрішньо переміщені особи, які працездатні та не мають статусу ФОП або не зареєстровані в центрі зайнятості, можуть зареєструватися як безробітні. Це дає їм право на:

Допомогу по безробіттю: 1500-7100 грн. на 90 днів (до 360 днів для передпенсійного віку).

1500-7100 грн. на 90 днів (до 360 днів для передпенсійного віку). Кар'єрну підтримку: допомога в пошуку роботи та працевлаштуванні.

допомога в пошуку роботи та працевлаштуванні. Освітні послуги: консультації, інформаційна та професійна підтримка для перекваліфікації.

2. Допомога малозабезпеченим сім'ям

Якщо дохід сім'ї ВПО менший за прожитковий мінімум, вона може отримувати державну соціальну допомогу. Розмір допомоги залежить від:

Віку дітей: до 6 років - 140%, від 6 до 18 років - 140%.

до 6 років - 140%, від 6 до 18 років - 140%. Статусу працездатних членів сім'ї: 55% для працездатних, 100% для непрацездатних.

Прожитковий мінімум:

Діти до 6 років: 3 588 грн.

Діти від 6 до 18 років: 4 474 грн.

Працездатні особи: 1 665 грн.

Непрацездатні особи: 2 361 грн.

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3. Субсидії на оплату ЖКП

ВПО можуть отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього їм потрібна лише довідка про фактичне місце проживання, без обов'язкової реєстрації.

Важливо: Розмір субсидії залежить від вартості послуг та доходів сім'ї. Мешканці окупованих територій або зон бойових дій, які отримують виплати, можуть подати заяву до Пенсійного фонду для перерахунку.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чому розмір субсидії становить 0 грн та що це означає.

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