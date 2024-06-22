Чи можна отримати грошову компенсація за невикористану відпустку

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз'яснює правила отримання грошової компенсації за невикористану відпустку. Про це пише finance.ua.

При звільненні працівнику виплачується компенсація за всі невикористані ним дні щорічної та додаткової відпустки (наприклад, відпустка за роботу з шкідливими умовами, відпустка за навчання). Якщо працівник не збирається звільнятися: за його бажанням частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією.

Важливо! Тривалість використаних щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою, ніж 24 календарних дні за кожен відпрацьований рік.

Тобто,Ви можете отримати гроші замість 14 днів відпустки, якщо вже використали 24 дні, але не можете отримати компенсацію за всі 38 днів щорічної відпустки, якщо ще не використали жодного дня.

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Нагадуємо:

Право на щорічну відпустку мають всі працевлаштовані громадяни.

Під час простою можна використати лише 24 дні відпустки.

Військовим, які 30 днів виконують бойові дії на передовій, території противника і тимчасово окупованій території, виплачується одноразова винагорода 70 тисяч гривень.

Детальніше про правила надання відпусток та отримання компенсації читайте на сайті Державної служби з питань праці: https://dsp.gov.ua/

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