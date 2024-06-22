Можно ли получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъясняет правила получения денежной компенсации за неиспользованный отпуск. Об этом пишет finance.ua.

При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного и дополнительного отпуска (например, отпуск за работу с вредными условиями, отпуск за обучение). Если работник не собирается увольняться: по его желанию часть ежегодного отпуска может быть заменена денежной компенсацией.

Важно! Продолжительность использованных ежегодных и дополнительных отпусков не должна быть меньше, чем 24 календарных дня за каждый отработанный год.

То есть Вы можете получить деньги вместо 14 дней отпуска, если уже использовали 24 дня, но не можете получить компенсацию за все 38 дней ежегодного отпуска, если еще не использовали ни одного дня.

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Напоминаем:

Право на ежегодный отпуск имеют все трудоустроенные граждане.

Во время простоя можно использовать только 24 дня отпуска.

Военным, которые 30 дней выполняют боевые действия на передовой территории противника и временно оккупированной территории, выплачивается единовременное вознаграждение 70 тысяч гривен.

Подробнее о правилах предоставления отпусков и компенсации читайте на сайте Государственной службы по вопросам труда: https://dsp.gov.ua/

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