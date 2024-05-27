Чи можна відмовитися від повістки, що прийшла поштою: відповідь юриста

В Україні повістки військовозобов'язаним чоловікам почнуть розсилати поштою з 18 липня. Це станеться, коли спливе строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних.

У постанові Кабміну №560 прописано, що повістка буде вважатися підтвердженою, якщо людина відсутня за адресою прописки, або якщо є відмова на її отримання. При цьому підпис під повісткою не потрібен, оскільки адресат буде вважатися повідомленим про вручення.

Постановою Кабміну прописана й процедура відмови від отримання повістки. Для цього треба скласти так званий акт відмови. Він має бути підписаний не менш як двома членами групи оповіщення та переданий керівнику ТЦК для притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

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Якщо військовозобов'язаний відмовляється отримувати повістку, то поліцейський зі складу групи оповіщення затримає порушника й доправить до ТЦК – на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чоловікам, які отримали повістку поштою, тепер складніше буде її ігнорувати.

Відмова від підпису: раніше, щоб повістка вважалася врученою, чоловік мав підписатися за її отримання. Тепер підпис не обов'язковий. Якщо ви не хочете підписувати повістку, це не звільнить вас від відповідальності.

раніше, щоб повістка вважалася врученою, чоловік мав підписатися за її отримання. Тепер підпис не обов'язковий. Якщо ви не хочете підписувати повістку, це не звільнить вас від відповідальності. Фіксація вручення: представники ТЦК та СП або поліцейські, які вручають повістку, зобов'язані зробити фото- або відеофіксацію цього процесу.

Існує кілька видів повісток, які викликають чоловіків до ТЦК та СП:

для взяття на військовий облік;

для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

для уточнення облікових даних;

для призову на військову службу.

У повістці обов'язково має бути зазначено, з якою метою викликається військовозобов'язана особа.

Що робити, якщо вам прийшла повістка поштою:

З'ясуйте мету виклику: прочитайте повістку, щоб дізнатися, з якою метою вас викликають до ТЦК та СП. З'явіться за повісткою: не ігноруйте повістку. Неявка без поважної причини може призвести до адміністративної відповідальності. Візьміть з собою необхідні документи: залежно від мети виклику вам можуть знадобитися такі документи: паспорт, військовий квиток, довідка про стан здоров'я тощо.

Адвокат Роман Ухов в коментарі "Суспільному" зауважив, що військовозобов’язаний не має права відмовитися від отримання повістки, якщо вона вручається законно.

Роман Ухов наголошує: Закон про мобілізацію не передбачає жодних винятків для осіб, які не підлягають призову на військову службу за віком. Тобто, навіть чоловіки віком до 25 років, які не проходили строкову службу, зобов'язані з'явитися за повісткою.

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