Можно ли отказаться от пришедшей по почте повестки: ответ юриста

В Украине повестки военнообязанным мужчинам начнут рассылать по почте с 18 июля. Это произойдет, когда истечет срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных.

В постановлении Кабмина №560 прописано, что повестка будет считаться подтвержденной, если человек отсутствует по адресу прописки, или если есть отказ на его получение. При этом подпись под повесткой не требуется, поскольку адресат будет считаться уведомленным о вручении.

Постановлением Кабмина прописана и процедура отказа в получении повестки. Для этого нужно составить так называемый акт отказа. Он должен быть подписан не менее чем двумя членами группы оповещения и передан руководителю ТЦК для привлечения правонарушителя к административной ответственности.

Также читайте: Мобилизация по-новому: как накажут тех, кто не обновил данные и не оплатил штраф

Если военнообязанный отказывается получать повестку, то полицейский из состава группы оповещения задержит нарушителя и доставит в ТЦК – на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Мужчинам, получившим повестку по почте, теперь сложнее будет ее игнорировать.

Отказ от подписи: раньше, чтобы повестка считалась врученной, мужчина должен был подписаться за ее получение. Теперь подпись не обязательна. Если вы не хотите подписывать повестку, это не освободит вас от ответственности.

раньше, чтобы повестка считалась врученной, мужчина должен был подписаться за ее получение. Теперь подпись не обязательна. Если вы не хотите подписывать повестку, это не освободит вас от ответственности. Фиксация вручения: представители ТЦК и СП или полицейские, вручающие повестку, обязаны произвести фото- или видеофиксацию этого процесса.

Существует несколько видов повесток, вызывающих мужчин в ТЦК и СП:

для взятия на военный учет;

для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК);

для уточнения учетных данных;

для призыва на военную службу.

В повестке обязательно должно быть указано, с какой целью вызывается военнообязанное лицо.

Что делать, если вам пришла повестка по почте:

Выясните цель вызова: прочтите повестку, чтобы узнать, с какой целью вас вызывают в ТЦК и СП. Появитесь за повесткой: не игнорируйте повестку. Неявка без уважительной причины может привести к административной ответственности. Возьмите с собой необходимые документы: в зависимости от цели вызова могут потребоваться следующие документы: паспорт, военный билет, справка о состоянии здоровья и т.д.

Адвокат Роман Ухов в комментарии "Общественному" отметил, что военнообязанный не имеет права отказаться от получения повестки, если она вручается законно.

Роман Ухов отмечает: Закон о мобилизации не предусматривает никаких исключений для лиц, не подлежащих призыву на военную службу по возрасту. То есть даже мужчины в возрасте до 25 лет, которые не проходили срочную службу, обязаны явиться за повесткой.

Предлагаем узнать, кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!