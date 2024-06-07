Мобілізація в Україні: від багатодітних батьків у ТЦК можуть вимагати 'неочікуваний' документ

Кабмін регламентував процедуру мобілізаційного призову за допомогою постанови № 560, яка включає інструкції для осіб, що підлягають військовому обов’язку, та визначає необхідний перелік документів для збору. Згідно з цим рішенням, багатодітні батьки повинні надати нотаріально завірене підтвердження своєї участі у фінансуванні своїх дітей. Це означає, що вони мають пред’явити відповідні документи під час візиту до ТЦК.

Про це пише "Главком".

"Військовозобов’язаний батько трьох неповнолітніх дітей визнаний придатним до військової служби. Згідно із мобілізаційним законом, він автоматично має отримати відстрочку від мобілізації. Його діти народжені від двох жінок, із якими чоловік розлучений, наразі не живе, але продовжує фінансово утримувати дітей. Що придумав ТЦК? Там додатково вимагають договір між чоловіком та його колишніми дружинами про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей", – розповів нардеп Ігор Фріс.

Читайте також: П'ять категорій громадян втратили право на відстрочку від мобілізації

Парламентар висловив занепокоєння через перевищення повноважень зі сторони ТЦК.

Військовозобов’язані багатодітні батьки повинні надати ТЦК договір із колишніми дружинами. Джерело: скриншот із урядової постанови Військовозобов’язані багатодітні батьки повинні надати ТЦК договір із колишніми дружинами. Джерело: скриншот із урядової постанови

Ігор Фріс зазначає, що підзаконні акти, які видаються державними органами, мають бути ухвалені з дотриманням Конституції.

Він вважає, що уряд цією постановою запровадив додаткові вимоги для військовозобов'язаних щодо підтвердження ними певних юридичних фактів та документів, це розцінюється як перевищення норм і положень закону.

Нагадаємо, ТЦК вимагає повернення 17-річних українців з-за кордону.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!