Мобилизация в Украине: от многодетных родителей в ТЦК могут требовать ''неожиданный'' документ

Кабмин регламентировал процедуру мобилизационного призыва с помощью постановления № 560, которое включает инструкции для лиц, подлежащих воинской обязанности, и определяет необходимый перечень документов для сбора. Согласно этому решению, многодетные родители должны предоставить нотариально заверенное подтверждение своего участия в финансировании своих детей. Это означает, что они должны предъявить соответствующие документы во время визита в ТЦК.

Об этом пишет "Главком".

"Военнообязанный отец трех несовершеннолетних детей признан годным к военной службе. Согласно мобилизационному закону, он автоматически должен получить отсрочку от мобилизации. Его дети рождены от двух женщин, с которыми мужчина разведен, пока не живет, но продолжает финансово содержать детей. Что придумал ТЦК, там дополнительно требуют договор между мужем и его бывшими женами о том, что он участвует в содержании своих несовершеннолетних детей", – рассказал нардеп Игорь Фрис.

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Парламентарий выразил обеспокоенность из-за превышения полномочий со стороны ТЦК.

Военнообязанные многодетные родители должны предоставить ТЦК договор с бывшими супругами. Источник: скриншот из правительственного постановления

Игорь Фрис отмечает, что подзаконные акты, которые выдаются государственными органами, должны быть приняты с соблюдением Конституции.

Он считает, что правительство этим постановлением ввело дополнительные требования для военнообязанных относительно подтверждения ими определенных юридических фактов и документов, это расценивается как превышение норм и положений закона.

Напомним, ТЦК требует возвращения 17-летних украинцев из-за границы.

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