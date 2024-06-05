Масове зникнення вакансій чи тимчасова криза: як змінився український ринок праці

В Україні спостерігається незвичайна тенденція у сфері зайнятості. Кількість доступних робочих місць та кандидатів, які шукають роботу, стає все більш збалансованою. Деякі роботодавці зіштовхуються з труднощами при спробі заповнити свої відкриті позиції.

Згідно з публікацією на OBOZ.UA, на платформі robota.ua у травні 2021 року було зареєстровано від 93 до 95 тисяч активних шукачів роботи. Однак, станом на травень 2024 року, ця цифра знизилася до приблизно 49 тисяч.

Сайт відображає оновлену інформацію про кількість доступних робочих місць. У травні поточного року їх було приблизно 26,8 тисячі, тоді як у травні минулого року — 26,2 тисячі.

Це свідчить про те, що на сьогоднішній день пропозиції роботи перевищують показники, зафіксовані до початку військових дій. Водночас, кількість резюме зменшилася майже наполовину. Діаграма демонструє динаміку зміни співвідношення нових вакансій до активних резюме.

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Сайт work.ua, конкурент robota.ua, відстежує кількість нових вакансій та резюме, опублікованих за тиждень. Станом на 7 травня це співвідношення склало 62,5 тисяч вакансій до 67,2 тисяч резюме, що є майже рівним один до одного. В такій ситуації не всім роботодавцям вдасться знайти працівників. У травні 2021 року, за даними цього ж сайту, на 43,4 тисячі вакансій припадало 71 тисяча резюме. Ці дані також підтверджують, що кількість вакансій перевищила довоєнний рівень, тоді як кількість резюме значно знизилася. За інформацією НБУ, в деяких галузях на одну вакансію припадає в середньому менше одного резюме, що означає, що деякі компанії не можуть знайти співробітників.

Для шукачів роботи цей дефіцит кадрів створює додаткові можливості: по-перше, роботодавці змушені підвищувати заробітну плату, щоб утримати персонал. По-друге, знайти роботу після звільнення стало набагато легше.

Проте, негативні наслідки такої ситуації переважають. Через нестачу кадрів сповільнюється відновлення країни, а бізнес не може розвиватися належним чином, що також впливає на якість послуг. Наприклад, Київський метрополітен повідомив про необхідність збільшення інтервалу руху поїздів на одну хвилину під час міжпікових годин і на 45 секунд у години пік.

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