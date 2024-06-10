Влітку очікується зростання пенсій: хто отримає надбавку

В червні деякі пенсіонери в Україні отримають доплати до пенсії. Вони істотно підвищать загальний розмір виплат.

Про це інформує UAportal з посиланням на 24 канал.

Для кого передбачені додаткові виплати від ООН

Організація Об’єднаних Націй встановила додаткові виплати для пенсіонерів, які залишаються в районах потенційних або активних бойових дій. Список таких осіб формується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Читайте також: Хто може вийти на пенсію в 55 років і за яких умов

Умови для отримання додаткових виплат:

розмір пенсії не повинен перевищувати 3 250 гривень;

якщо пенсіонер не отримував фінансову допомогу для ВПО або допомогу від міжнародних організацій з березня 2023 року.

Ці додаткові виплати нараховуються автоматично, а їх розмір визначається на індивідуальній основі. Величина доплати дорівнює різниці між 3 250 гривень і сумою пенсії.

Приклад: Якщо пенсіонер отримує 3 000 гривень, то його додаткова виплата складе 250 гривень.

Яка ще надбавка надається пенсіонерам

Громадяни, які досягли 70-річного віку, мають право на отримання додаткової пенсійної надбавки. Це стосується випадків, коли їхня пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.

Розмір цієї надбавки збільшується з віком пенсіонера і виглядає наступним чином:

пенсіонерам від 70 до 74 років призначається доплата у розмірі 300 гривень ;

призначається доплата у розмірі ; для вікової категорії 75-79 років сума надбавки становить 456 гривень ;

сума надбавки становить ; починаючи з 80 років, пенсіонери отримують надбавку у розмірі 570 гривень.

Важливо підкреслити, що ця надбавка застосовується до пенсіонерів автоматично, без необхідності подання додаткових заяв чи документів.

Нагадаємо, раніше У ПФУ пояснили, кому з пенсіонерів не можна отримати надбавку за віком.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!