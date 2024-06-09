Хто винен у цій ДТП, вантажівка чи легковик: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час проїзду крутих підйомів. Це може призвести до аварійної ситуації.

Хто винен у цій ДТП, вантажівка, чи легковий автомобіль? Про це розповіли auto_pdr.ua.

Вантажний транспорт при спуску лівим краєм причепа зачепив легковий автомобіль. У задачі показано знак 1.6 "Крутий підйом".

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На ділянках доріг, позначених цим знаком, за наявності перешкоди, дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск. Згідно з ПДР, винним у ДТП буде вантажний автомобіль.

Однак, враховуючи об'єктивні обставини на дорозі – великовантажний автомобіль на спуску в ожеледицю – водію червоного автомобіля не було доцільно так ризикувати. Якби водій червоного авто зупинився на підйомі, вантажівка могла спокійно об'їхати перешкоду, після чого легковик зміг би безпечно продовжити рух.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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