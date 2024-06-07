За якою траєкторією водію дозволено виконати розворот на такому перехресті: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається у випадку виконання розвороту на перехресті.

За якою траєкторією водій може виконати розворот? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведене перехрестя з розділювальною смугою. У цьому випадку на перехресті присутні два перехрещення проїзних частин.

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Якщо водій виконає розворот за ближньою траєкторією, то при виїзді з перехрещення проїзних частин він опиниться на смузі зустрічного руху. Тому на перехресті з розділювальною смугою водію дозволено виконати розворот виключно за дальньою траєкторією, щоб не порушити пункт 10.5 ПДР.

Водночас, якщо розділювальна смуга не доходить до перехрещення проїзних частин, водій може виконати розворот по ближній траєкторії без виїзду на перехрестя.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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