Кто виноват в этом ДТП, грузовик или легковушка: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время проезда крутых подъемов. Это может привести к аварийной ситуации.

Кто виноват в этом ДТП, грузовик или легковой автомобиль? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

Грузовой транспорт при спуске левым краем прицепа задел легковой автомобиль. В задаче показан знак 1.6 "Крутой подъем".

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На участках дорог, обозначенных этим знаком, при наличии препятствия, дать дорогу должен водитель двигающегося на спуск транспортного средства. Согласно ПДД, виновным в ДТП будет грузовой автомобиль.

Однако, учитывая объективные обстоятельства на дороге – большегрузный автомобиль на спуске в гололедицу – водителю красного автомобиля не целесообразно было так рисковать. Если бы водитель красного авто остановился на подъеме, грузовик мог спокойно объехать препятствие, после чего легковушка смогла бы безопасно продолжить движение.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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