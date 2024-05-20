Хто втратив право на відстрочку від мобілізації через новий закон: подробиці

З 18 травня 2024 року в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію №10449, який передбачає зміни правил відстрочки для деяких категорій військовозобов'язаних.

У законі прописано, що право на відстрочку втратять студенти, які здобувають другу освіту, що не вища рівнем за першу. Наприклад, дипломований бакалавр, який знову навчається на бакалавра, більше не матиме права на відстрочку.

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Також відстрочку втратять:

Педагоги коледжів, вишів та шкіл, які мають на одному місці роботи менш як 0,75 ставки.

Батьки трьох і більше дітей, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше як за три місяці.

Чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, якщо мати дитини не позбавлена батьківських прав, не померла, не має статусу зниклої безвісти або безвісно відсутньої, не перебуває у місцях позбавлення волі.

Чоловіки, які мають тестя чи тещу з І, чи ІІ групою інвалідності, але при цьому у них є син чи донька, які не є військовозобов'язаними.

Чоловіки, чия дружина має III групу інвалідності.

Важливо! Закон все ж таки передбачає можливість відстрочки для чоловіків, чиї дружини мають III групу інвалідності, якщо вони потребують постійного стороннього догляду. Це має бути підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії.

Крім того, відстрочка знімається з працівників підприємств, установ та організацій Міністерства оборони. Натомість вони підлягатимуть правилам бронювання.

Нагадаємо, у ДПСУ сказали, як з 18 травня зміниться виїзд за кордон для військовозобов'язаних.

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