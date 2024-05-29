Хто може вийти на пенсію у 55 років: потрібно відповідати ряду вимог

В Україні існують категорії громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується осіб, які працювали в шкідливих або важких умовах праці, а також деяких професійних груп. Про це пише 24 tv.ua.

Пенсія за віком на пільгових умовах:

Хто має право:

Особи, які працювали на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці згідно зі списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад та показників, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Вік:

Чоловіки: 55 років за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

Жінки: 55 років за наявності не менше 25 років стажу, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Винятки:

Жінки 1970 року народження і старші мають право на достроковий вихід на пенсію у віці:

54 роки – з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року.

54 роки 6 місяців – з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969 року.

55 років – з 1 жовтня 1969 року по 31 грудня 1970 року.

Достроковий вихід на пенсію для вчителів

Умови:

Не менше 30 років педагогічного стажу.

Вік – 55 років.

Зміна умов з 1 квітня 2024 року.

Винятки:

Водночас збережено право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку особам, які в період до 1 січня 2016 року вже мали педагогічний стаж:

станом на 1 квітня 2015 – не менше 25 років та після цієї дати:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років.

Нагадаємо, ми вже писали, хто з пенсіонерів отримає максимальні соцвиплати.

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