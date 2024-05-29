Кто может выйти на пенсию в 55 лет: нужно удовлетворять ряду требований

В Украине существуют категории граждан, имеющих право на досрочный уход на пенсию. Это касается лиц, работавших во вредных или тяжелых условиях труда, а также некоторых профессиональных групп. Об этом пишет 24 tv.ua.

Пенсия по возрасту на льготных условиях:

Кто имеет право:

Лица, работавшие на работах с вредными и тяжелыми условиями труда согласно списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных Кабинетом Министров Украины.

Возраст:

Мужчины: 55 лет при страховом стаже не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах.

Женщины: 55 лет при наличии не менее 25 лет стажа, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Исключения:

Женщины 1970 года и старше имеют право на досрочный выход на пенсию в возрасте:

54 года – с 1 октября 1968 по 31 марта 1969 года.

54 года 6 месяцев – с 1 апреля 1969 по 30 сентября 1969 года.

55 лет – с 1 октября 1969 по 31 декабря 1970 года.

Досрочный выход на пенсию для учителей

Условия:

Не менее 30 лет педагогического стажа.

Возраст – 55 лет.

Изменение условий с 1 апреля 2024г.

Исключения:

В то же время сохранено право выхода на пенсию за выслугу лет независимо от возраста лицам, которые в период до 1 января 2016 уже имели педагогический стаж:

по состоянию на 1 апреля 2015 – не менее 25 лет и после этой даты:

с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года – не менее 25 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года – не менее 26 лет;

с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года – не менее 26 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года – не менее 27 лет;

с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года – не менее 27 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года – не менее 28 лет;

с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года – не менее 28 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года – не менее 29 лет;

с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года – не менее 29 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2024 или после этой даты – не менее 30 лет.

Напомним, мы уже писали, кто из пенсионеров получит максимальные соцвыплаты.

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