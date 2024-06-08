Хто з водіїв проїде це перехрестя першим: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування переваги руху.

Хто з водіїв першим проїде це перехрестя? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено перехрестя, на якому мають роз'їхатися водії синього та червоного автомобілів. У такому випадку варто звернутися до пункту ПДР 16.6.

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Повертаючи ліворуч, водій синього авто мусить дати дорогу водію червоного автомобіля, що рухається у зустрічному напрямку прямо. Таким чином першим перехрестя проїде водій червоного автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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