Крихітний маніпулятор: паразит змінює свідомість тварин, змушуючи їх робити невластиві речі

Любителі котів можуть бути в курсі існування паразита на ім’я Toxoplasma gondii, який є надзвичайно малим організмом, що може розмножуватись виключно в тілі котів. Цей паразит може заражати багатьох теплокровних істот, згідно з даними Science Alert.

Нещодавно дослідники аналізували поведінку вовків у Єллоустоунському національному парку протягом 26 років. Вони перевірили понад двісті зразків крові цих тварин і з’ясували, що мікроскопічний паразит, який може впливати на свідомість, викликає незвичайні зміни у поведінці вовків. Вчені тепер припускають, що вплив цього паразита на дику природу та його значення в екосистемах та поведінці тварин може бути більш значущим, ніж вважалося раніше.

Варто підкреслити, що люди також не застраховані від інфекції паразитом T. Gondii. Часто інфекція протікає непомітно, але в деяких випадках може загрожувати життю. Паразит, потрапляючи до організму господаря, має одну мету: забезпечити передачу свого потомства до організму кішки, що є критично важливим для його виживання. Дослідники виявили, що для досягнення цієї мети паразит може вдаватися до декількох жахливих стратегій.

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Зокрема, щури, інфіковані цим паразитом, стають більш схильними до небезпек. Вони можуть бути приваблені запахом котячої сечі, що збільшує ризик їх загибелі. Схожі зміни в поведінці спостерігаються і у великих тварин, таких як шимпанзе, які можуть навмисно шукати контакту з леопардами, а гієни частіше вступають у конфлікти з левами.

У новому науковому звіті детально розглянуто поведінку сірих вовків, які не є звичайною здобиччю для диких котів. Проте, іноді їхні шляхи перехрещуються з пумами, носіями певного паразита. Обидва хижаки мають спільні мисливські угіддя, де вони полюють на лосів, бізонів та оленів-мулів. Дослідники припускають, що вовки можуть стати носіями паразита, поїдаючи залишки пум або їхні відходи.

Біологи Коннор Мейєр та Кіра Кессіді, які очолювали дослідження, отримали унікальну можливість дослідити вплив паразита на вовчу популяцію. Вони виявили, що вовки частіше інфікувалися в районах, де їхні території перетиналися з пумами. Також було встановлено, що інфіковані вовки більш схильні до ризикованої поведінки і в 11 разів частіше покидали свої зграї, щоб освоїти нові території.

Найбільш несподіваною знахідкою стало те, що інфекція паразитом збільшувала шанси самців стати лідерами зграї. Дослідники вважають, що це може бути пов’язано з тим, що лідери впливають на поведінку зграї, збільшуючи ризик інфекції для всієї популяції. Лідер також може направляти зграю в райони, де паразит має більше шансів передатися до котячих.

Автори зазначають, що необхідні подальші дослідження для глибшого розуміння впливу паразита на дику фауну.

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