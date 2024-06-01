Вчені з’ясували, що спонукає косаток нападати на човни та розкішні яхти: захоплююче відкриття

Останнім часом, в акваторіях Європи спостерігається незвичайна поведінка косаток, які зі зростаючою частотою атакують та занурюють у воду розкішні яхти. Вчені були заінтриговані цим феноменом і вирішили дослідити причини такої незвичної поведінки цих інтелектуальних морських мешканців.

Згідно з опублікованими результатами, виявилося, що косатки не ведуть боротьбу за домінування чи не проявляють агресію. Насправді, цілеспрямовані напади на судна викликані не чим іншим, як ігровими інстинктами молодих косаток, які шукають розваги, зазначає The Washington Post.

Така поведінка стала своєрідним трендом серед молодих особин, які прагнуть розважитися.

З початку 2020 року, група косаток, нечисленна, але активна, стала причиною інцидентів зі зіткненням понад 670 суден у водах біля узбережжя Португалії, Іспанії та Марокко, що призвело до потоплення декількох з них. У відповідь на ці події, іспанська та португальська влада ініціювали дослідження, метою якого було з’ясувати причини агресивної поведінки китів та розробити стратегії її припинення.

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Довготривале дослідження, проведене командою біологів, урядових представників та фахівців морської галузі, пролило світло на причини деструктивної поведінки певної групи косаток виду Orcinus. Виявилося, що молоді особини, зокрема дитинчата та юнаки, шукають розваги. Дослідження підтвердило, що надлишок вільного часу, природна цікавість та ігровий інстинкт спонукали молодих косаток до "моди" на зіткнення з човнами як форму розваги, адже у великих та порівняно пустельних відкритих водах судна стають ідеальними іграшками.

"Це схоже на гру. Звісно, це гра з високим ризиком, але все ж таки гра", – прокоментувала Наомі Роуз, провідний науковий співробітник Інституту захисту тварин, яка була членом дослідницької групи. Гра, яка може бути захоплюючою для косаток, але водночас небезпечною та лякаючою для людей на борту, як це було продемонстровано у відео з гонки The Ocean Race 2023 року.

Більшість косаток, які підпливають до човнів, належать до групи близько 15 молодих особин. Вони зазвичай підпливають повільно, наче бажаючи лише легко торкнутися носом і головою до керма. Однак, навіть молоді косатки, які можуть досягати в довжину від 2 до 4,5 метрів, часто завдають шкоди або навіть руйнують керма, коли вступають з ними у контакт.

"У поведінці тварин немає нічого, що вказує на те, що вони агресивні. Коли вони граються з кермом, вони не розуміють, що вони можуть пошкодити кермо і що пошкодження керма вплине на людей. Це більше грайливо, ніж навмисно", – сказав Алекс Зербіні, який очолює науковий комітет Міжнародної китобійної комісії, глобального органу, який займається збереженням китів, і також є членом робочої групи.

Поки що незрозуміло, чому косаток приваблюють керма або як вони взагалі ними захопилися. Тим не менш, Зербіні вважає, що все могло початися з однієї цікавої молодої косатки, яка, можливо, була в захваті від бульбашок навколо рухомого корабля.

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