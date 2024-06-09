Коли в Україні вимикатимуть світло 9 червня: графіки від ДТЕК

У неділю, 9 червня, українці будуть зі світлом. Сьогодні всі обмеження у подачі електроенергії скасовані.

Як повідомили у ДТЕК, Укренерго не давало вказівок на вимкнення електроживлення по Україні.

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"Приємні новини. Згідно з оновленою інформацією від Укренерго, сьогодні ми зможемо пройти день без графіків відключень. Пам’ятайте, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. Будь ласка, споживайте світло ощадливо", - йдеться у повідомленні.

Раніше планувалося, що 9 червня стабілізаційні відключення були заплановані по всій Україні з 20:00 і до 22:00.

Якщо у вас немає електрики, можливо сталася локальна аварія. Перевірити причину відсутності світла можна в нашому чат-боті у Viber та Telegram, а також на сайті ДТЕК. Там же можна лишити заявку на відновлення електроенергії.

Нагадаємо, що з 24 лютого енергосистема України зазнала численних атак з боку Росії. Внаслідок цих атак значні пошкодження отримали теплові та гідроелектростанції, що призвело до дефіциту електроенергії. Енергетики вживають заходів для стабілізації ситуації, але закликають українців ощадливо споживати електроенергію, адже повне відновлення енергосистеми може зайняти тривалий час.

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