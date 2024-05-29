Коли свято Петра і Павла за новим календарем: дата та пояснення

З 1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква здійснили перехід на новоюліанський календар. Внаслідок цього змінилися дати святкування багатьох традиційних свят, які тепер відзначаються на 13 днів раніше, ніж зазвичай.

День святих апостолів Петра і Павла відзначається як важлива дата у календарі віруючих, присвячена шануванню цих ключових фігур християнства. Віряни пригадують важливі моменти з життя та вчинки цих святих. Традиційно це свято відзначалося 12 липня, але з часом, у зв’язку зі зміною календаря, дата святкування також була змінена.

Коли цього року Петра і Павла

У 2024 році традиційне святкування Дня святих апостолів Петра і Павла в Україні припаде на 29 червня.

Це свято має глибокі корені, які сягають 324 року нашої ери, коли віряни вперше відзначили його урочисто. За легендами, саме в той час у Константинополі було зведено храми, присвячені цим величним апостолам. З четвертого століття, священнослужителі почали проводити церемонії на їхню честь 29 червня, день, коли реліквії святих апостолів були урочисто перенесені до одного з храмів міста, відзначивши це подію великим святом.

Історія церковного свята Петра і Павла

Історія апостолів відкривається перед нами через тексти Нового Завіту та інші християнські джерела. Святий Петро, як відомо зі Священного Писання, був одним з найвідданіших учнів Ісуса Христа і вважається його наступником після смерті на хресті.

Традиції церкви свідчать, що Петро був свідком чудесного Преображення на горі Фавор. Він активно пропагував християнські вчення після Вознесіння Христа і, як наслідок, був мучеником у Римі, де його катували і розіп’яли на хресті догори ногами, що викликало здивування серед жителів міста.

Щодо апостола Павла, то він приєднався до апостольського кола вже після смерті Ісуса, хоча за життя не був знайомий з Ним. Раніше відомий як Савл, він перетворився на відданого апостола після того, як почув голос Божий.

Павло зробив значний внесок у розповсюдження християнства, заснувавши церкви по всій території Римської імперії, включаючи Грецію, Малу Азію, Сирію та Македонію. Його життя також закінчилося мученицькою смертю, але завдяки його римському громадянству він уникнув жорстоких катувань.

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