Кардинальна зміна графіків в Україні: у яких областях не будуть вимикати світло
З 9 до 24 липня в усіх областях змінять графіки відключень світла. В один із днів протягом цих двох тижнів в кожній області не буде обмежень, в інші дати - за графіками обленерго.
Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".
"Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку взимку та влітку, дають можливість більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни", - йдеться у повідомленні.
Коли не буде обмежень:
- 9 липня: Дніпропетровська область;
- 10 липня: м. Київ;
- 11 липня: Київська, Хмельницька області;
- 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
- 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
- 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;
- 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;
- 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
- 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.
Таким чином можна прослыдкувати, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.
"Ми зможемо визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності. Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств. Аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами", - наголосили у компанії.
У НЕК наголосили, що у випадку масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі, проведення режимних вимірів буде перенесене.
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