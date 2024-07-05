Кардинальна зміна графіків в Україні: у яких областях не будуть вимикати світло

З 9 до 24 липня в усіх областях змінять графіки відключень світла. В один із днів протягом цих двох тижнів в кожній області не буде обмежень, в інші дати - за графіками обленерго.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку взимку та влітку, дають можливість більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни", - йдеться у повідомленні.

Коли не буде обмежень:

9 липня: Дніпропетровська область;

Дніпропетровська область; 10 липня : м. Київ;

: м. Київ; 11 липня : Київська, Хмельницька області;

: Київська, Хмельницька області; 12 липня : Донецька, Чернігівська, Одеська області;

: Донецька, Чернігівська, Одеська області; 16 липня : Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

: Запорізька, Вінницька, Рівненська області; 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

Волинська, Львівська; Чернівецька області; 19 липня : Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області; 23 липня : Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

: Черкаська, Харківська, Миколаївська області; 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Таким чином можна прослыдкувати, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.

"Ми зможемо визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності. Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств. Аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами", - наголосили у компанії.

У НЕК наголосили, що у випадку масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі, проведення режимних вимірів буде перенесене.

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