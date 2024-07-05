Кардинальное изменение графиков в Украине: в каких областях не будут выключать свет

С 9 по 24 июля во всех областях изменят графики отключений света. В один из дней в течение двух недель в каждой области не будет ограничений, в другие даты - по графикам облэнерго.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения производятся ежегодно зимой и летом, позволяют более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", - говорится в сообщении.

Когда не будет ограничений:

9 июля: Днепропетровская область;

Днепропетровская область; 10 июля : г. Киев;

: г. Киев; 11 июля : Киевская, Хмельницкая области;

12 июля : Донецкая, Черниговская, Одесская области;

: Донецкая, Черниговская, Одесская области; 16 июля : Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

: Запорожская, Винницкая, Ровенская области; 18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая область;

Волынская, Львовская; Черновицкая область; 19 июля : Тернопольская; Полтавской, Херсонской, Закарпатской области;

: Тернопольская; Полтавской, Херсонской, Закарпатской области; 23 июля : Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

: Черкасская, Харьковская, Николаевская области; 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

Таким образом можно прослеживать, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии.

"Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области требуется электроэнергии для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в численности населения и размещении предприятий. Анализ этих данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерный и корректный распределение имеющейся в системе мощности между регионами", - подчеркнули в компании.

В НЭК отметили, что в случае массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры и возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме проведение режимных измерений будет перенесено.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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