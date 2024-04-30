Який штраф чекає на тих, хто вчасно не стане військовий облік

Українці, які порушують правила військового обліку, можуть стати об'єктом адміністративної відповідальності. Згідно зі статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), це стосується призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Наразі за порушення передбачені штрафи у розмірах від 510 до 850 гривень, проте згідно з новим законопроєктом №10379, їх мають намір підвищити до рівня від 17 000 до 25 500 гривень, повідомляє OBOZ.UA.

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Згідно з цим законопроєктом, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) матимуть право виписувати штрафи без складання протоколу, виносячи постанову про це. Однак, громадяни матимуть право оскаржити штраф в суді.

У разі введення воєнного стану розміри штрафів будуть ще вищими. Наприклад, штраф за порушення правил військового обліку у мирний час може становити від 3400 до 5100 гривень, а під час воєнного стану — від 17 000 до 25 500 гривень.

Також, за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП) громадяни можуть сплатити штраф у розмірах від 5100 до 8500 гривень у мирний час і від 17 000 до 25 500 гривень під час воєнного стану.

Для юридичних осіб, посадових та посадових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій штрафи будуть вищими. Наприклад, у мирний час штраф може становити від 17 000 до 34 000 гривень, а під час воєнного стану — від 34 000 до 59 500 гривень.

Згідно зі статтею 12 КУпАП, адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент скоєння правопорушення 16-річного віку. Для осіб 16-18 років застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-1, але у випадку серйозних порушень можуть застосовуватися загальні правила адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила новий мобілізаційний закон. Народні депутати проголосували за постанову, яка зобов’язала уряд ухвалити рішення щодо додаткової виплати в 70 тис. грн для військовослужбовців на передовій. Додаткові 70 тисяч гривень з 1 квітня мають нараховувати за кожні 30 днів виконання бойових завдань на фронті.

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