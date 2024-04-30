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Война в Украине

Какой штраф ждет тех, кто вовремя не станет на военный учет

Былим Елена

Какой штраф ждет тех, кто вовремя не станет на военный учет
Штрафы за нарушение правил военного учета

Украинцы, нарушающие правила военного учета, могут стать объектом административной ответственности. Согласно статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), это касается призывников, военнообязанных и резервистов.

За нарушение предусмотрены штрафы в размерах от 510 до 850 гривен, однако согласно новому законопроекту №10379, их намерены повысить до уровня от 17 000 до 25 500 гривен, сообщает OBOZ.UA.

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Согласно этому законопроекту, Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) будут вправе выписывать штрафы без составления протокола, вынося постановление об этом. Однако граждане будут иметь право обжаловать штраф в суде.

В случае введения военного положения размеры штрафов будут еще выше. Например, штраф за нарушение правил военного учета в мирное время может составлять от 3400 до 5100 гривен, а во время военного положения — от 17 000 до 25 500 гривен.

Также, за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП) граждане могут уплатить штраф в размере от 5100 до 8500 гривен в мирное время и от 17 000 до 25 500 гривен во время военного положения.

Для юридических лиц, должностных и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций штрафы будут выше. Например, в мирное время штраф может составлять от 17 000 до 34 000 гривен, а во время военного положения – от 34 000 до 59 500 гривен.

Согласно статье 12 КУоАП, административной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения правонарушения 16-летнего возраста. Для лиц 16-18 лет применяются меры воздействия, предусмотренные статьей 24-1, но в случае серьезных нарушений могут применяться общие правила административной ответственности.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла новый мобилизационный закон. Народные депутаты проголосовали за постановление, обязавшее правительство принять решение о дополнительной выплате в 70 тыс. грн для военнослужащих на передовой. Дополнительные 70 тысяч гривен с 1 апреля должны насчитывать за каждые 30 дней выполнения боевых задач на фронте.

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