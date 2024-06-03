Який з автомобілів має проїхати перехрестя першим: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається під час надання переваги руху на перехресті рівнозначних доріг.

Який автомобіль проїде перехрестя першим? Про це розповіли auto_pdr.ua.

Білий автомобіль є перешкодою, що наближається праворуч, до зеленого на перехресті рівнозначних доріг. Згідно з ПДР, водій зеленого автомобіля мусить зупинитися та дати дорогу водію білого авто.

Читайте також: Чи мусить водій у такій ситуації пропустити велосипедиста: задача на знання ПДР (відео)

Однак під час розвороту у водія білого автомобіля виникне перешкода справа – зелений автомобіль. Тому він мусить перед закінченням маневру надати водію зеленого автомобіля проїхати перехрестя, і після цього зможе закінчити виконання розвороту.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!