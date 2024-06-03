Какой из автомобилей должен проехать перекресток первым: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит при предпочтении движения на перекрестке равнозначных дорог.

Какой автомобиль проедет перекресток первым? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

Белый автомобиль является приближающимся справа препятствием к зеленому на перекрестке равнозначных дорог. Согласно ПДД, водитель зеленого автомобиля должен остановиться и дать дорогую водителю белого автомобиля.

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Однако при развороте у водителя белого автомобиля возникнет препятствие справа – зеленый автомобиль. Поэтому он должен перед окончанием маневра предоставить водителю зеленого автомобиля проехать перекресток и после этого сможет закончить выполнение разворота.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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