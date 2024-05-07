Яку кількість чоловіків можуть мобілізувати після 18 травня: відповідь експерта

Колишній речник Генштабу ЗСУ та військовий експерт Владиславом Селезньовим припустив, що в рамках мобілізації в Україні може бути призвано до військової служби кожного 10-го чоловіка відповідного віку.

Селезньов зазначив, що існують оціночні судження, що в Україні мобілізаційний ресурс – близько 5 млн осіб. Про це він заявив в коментарі для ТСН.

"Навіть якщо ми припустимо, згідно з заявою колишнього головнокомандувача ЗСУ Залужного, що потреба у призові до лав ЗСУ становить 500 тисяч, то виходить, що мобілізованим може бути кожен 10-й для покращення ситуації на фронті. Зважаючи на те, що іншої цифри немає, то варто орієнтуватися на такі", – повідомив експерт.

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Селезньов зауважив, що інформація про мобілізацію є конфіденційною у багатьох державах, тому точні дані про цей процес в Україні визначити складно.

Одночасно, за повідомленнями декількох джерел, нещодавно почалася чергова хвиля мобілізації в окупованій частині Запорізької області. Цю інформацію підтвердив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Якщо брати те, що вони (росіяни – ред.) публікують офіційно, то їм необхідно призвати більш ніж 150 тисяч мешканців", – зазначив він.

"Ми розуміємо, що на тимчасово окупованих територіях не так багато мобілізаційного ресурсу залишилося, тому що 50% нашого населення виїхало. Але ж також треба розуміти, що ворог завіз на територію Бердянська, Мелітополя, Енергодара величезну кількість людей, які також будуть черговим мобілізаційним ресурсом", – пояснив очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше у Генштабі відповіли, як працівники ТЦК будуть перевіряти дані на вулиці.

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