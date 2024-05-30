На які пенсійні виплати та пільги можуть розраховувати особи зі статусом учасника бойових дій

Особи, які брали участь у військових конфліктах, мають право на пенсійні виплати, коли чоловіки досягають 55 років, а жінки - 50 років, за умови, що вони мають не менше 25 та 20 років страхового стажу відповідно. Крім того, вони мають можливість отримання пенсії за вислугу років у військових силах, якщо вони служили у війську не менше 25 років.

OBOZ.UA провів аналіз, щоб визначити, на які соціальні вигоди мають право ветерани війни. Згідно зі статтею 115 українського законодавства "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", ветерани мають право на пенсію на пільгових умовах.

Чоловіки-ветерани можуть претендувати на пенсію у віці 55 років, а жінки-ветерани – у 50 років, за умови, що вони мають не менше 25 та 20 років страхового стажу відповідно. Також існує можливість отримання військової пенсії за вислугу років для тих, хто має не менше 25 років військової служби. Ці умови були введені з 1 жовтня 2020 року, замість попередньої вимоги у 20 років.

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Ветерани з інвалідністю мають право на військову пенсію та додаткову державну допомогу, якщо їхня пенсія не досягає встановленого мінімуму. Додатково, ветерани отримують соціальні виплати, включаючи компенсації за участь у бойових діях та фінансову підтримку для оздоровлення.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №656 від 28.07.2010, якщо пенсія ветерана не досягає 4958 гривень, вони мають право на допомогу, яка покриває різницю. Непрацездатні ветерани також отримують доплату у розмірі 25% від мінімального прожиткового рівня, який у 2024 році становить 2361 гривню, тобто доплата складає 590,25 гривні. Ветерани також мають право на щомісячну цільову допомогу у розмірі 40 гривень, незалежно від інших виплат.

Ці заходи спрямовані на підтримку ветеранів та їх сімей. Проте, експерти вказують на необхідність подальших змін у законодавстві для кращого задоволення потреб ветеранів.

Раніше ми розповідали, як особи з інвалідністю можуть отримати доплати до пенсії.

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