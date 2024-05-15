Стало відомо, як особи з інвалідністю можуть отримати доплати до пенсії

Частина українських пенсіонерів може отримати доплати до пенсій. Зокрема, йдеться про осіб з інвалідністю.

Це передбачено спеціальною програмою у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН у 2024 році та закріплено постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 року №110. Доплата до пенсій від ООН надається особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

При цьому потенційний отримувач доплат не повинен отримувати пенсію понад 3250 гривень. Допомога від ООН розраховується як різниця між цією сумою та розміром пенсії отримувача.

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Отримувач має проживати на підконтрольній Україні території. Також особа не повинна отримувати інші виплати від міжнародних організацій (наприклад, від ООН або ЮНІСЕФ), або державні виплати (для ВПО, на закупівлю твердого палива в опалювальний сезон тощо).

Такі доплати Пенсійний фонд призначає автоматично на основі наявних у базі даних.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забезпечити собі гідну пенсію у розмірі 10 тисяч гривень.

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