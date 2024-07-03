Які категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати до Дня незалежності

У серпні 2024 року, до Дня Незалежності України, деякі категорії громадян отримають разову грошову допомогу. Пенсійний фонд України роз'яснив механізм виплати та порядок подання заяв. Про це пише УНІАН.

Хто отримає допомогу:

Пенсіонери

Тим, хто має відповідне право, виплата буде автоматично нарахована разом із пенсією у серпні.

Ветерани війни

Кошти будуть перераховані на рахунки військових частин, установ, організацій, де вони проходять службу/працюють.

Інші категорії

Ті, хто не є пенсіонерами та не проходять службу/не працюють, мають подати заяву до Пенсійного фонду до 1 серпня (або до 1 жовтня, якщо є поважні причини).

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Як подати заяву:

Ветерани війни:

Через військові частини, установи, організації, де вони проходять службу/працюють, або через портал електронних послуг ПФУ.

Інші категорії:

Особисто до Пенсійного фонду або через його сервісні центри.

Необхідні документи:

Паспорт

Ідентифікаційний код

Документ, що підтверджує статус (для ветеранів війни)

Документ, що підтверджує причину несвоєчасної подачі заяви (якщо є)

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