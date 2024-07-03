Какие категории пенсионеров получат дополнительные выплаты ко Дню независимости

В августе 2024 года ко Дню Независимости Украины некоторые категории граждан получат разовую денежную помощь. Пенсионный фонд Украины разъяснил механизм выплаты и порядок подачи заявлений. Об этом пишет УНИАН.

Кто получит помощь:

Пенсионеры

Тем, кто имеет соответствующее право, выплата будет автоматически начислена вместе с пенсией в августе.

Ветераны войны

Средства будут перечислены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где они проходят службу/работают.

Другие категории

Те, кто не являются пенсионерами и не проходят службу/не работают, должны подать заявление в Пенсионный фонд до 1 августа (или до 1 октября, если есть уважительные причины).

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Как подать заявление:

Ветераны войны:

Через воинские части, учреждения, организации, где они проходят службу/работают или через портал электронных услуг ПФУ.

Другие категории:

Лично в Пенсионный фонд или через его сервисные центры.

Необходимые документы:

Паспорт

Идентификационный код

Документ, подтверждающий статус (для ветеранов войны)

Документ, подтверждающий причину несвоевременной подачи заявления (если есть)

Напомним, ранее мы рассказывали, что ИИ вычислил, какой должна быть минимальная пенсия в Украине.

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