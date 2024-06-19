Яка категорія пенсіонерів має право на виплати у розмірі 20 тисяч гривень

Згідно із законодавством, максимальна пенсія в Україні у 2024 році не може перевищувати 23 610 гривень. Ця сума дорівнює десяти прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн на місяць станом на 01.01.2024). Про це пише 24 tv.ua.

Однак, отримати таку виплату можуть лише певні категорії громадян:

Державні службовці: пенсія розраховується як відсоток від колишньої зарплати (до 60%).

пенсія розраховується як відсоток від колишньої зарплати (до 60%). Працівники органів місцевого самоврядування: пенсійні виплати аналогічні державним службовцям.

пенсійні виплати аналогічні державним службовцям. Народні депутати: пенсія визначається окремо й може бути значно вищою за 23 610 грн.

пенсія визначається окремо й може бути значно вищою за 23 610 грн. Науковці: пенсійні виплати ґрунтуються на заробітній платі та науковому стажі.

Важливо зазначити, що звичайні пенсіонери не мають права на отримання максимальної пенсії. Їхні виплати розраховуються за іншою формулою, яка враховує заробітну плату та трудовий стаж.

Щоб отримати 60% від зарплати у вигляді пенсії, звичайному громадянину потрібно:

Пропрацювати щонайменше 60 років.

Мати високу заробітну плату протягом трудової діяльності.

Отже, максимальна пенсія в Україні доступна лише вузькому колу осіб. Для більшості пенсіонерів розмір виплат буде значно меншим.

Ось деякі додаткові факти про пенсійну систему в Україні:

Вік виходу на пенсію: 60 років для жінок та 65 років для чоловіків.

60 років для жінок та 65 років для чоловіків. Мінімальний трудовий стаж: 15 років.

15 років. Індексація пенсій: відбувається щороку згідно з рівнем інфляції.

відбувається щороку згідно з рівнем інфляції. Додаткові виплати: деякі категорії пенсіонерів мають право на додаткові виплати, наприклад, за інвалідність або втрату годувальника.

Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.

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