Какая категория пенсионеров имеет право на выплаты в размере 20 тысяч гривен
Согласно законодательству максимальная пенсия в Украине в 2024 году не может превышать 23 610 гривен. Эта сумма равна десяти прожиточным минимумам для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн в месяц по состоянию на 01.01.2024). Об этом пишет 24 tv.ua.
Однако получить такую выплату могут только определенные категории граждан:
- Государственные служащие: пенсия рассчитывается как процент от прежней заработной платы (до 60%).
- Сотрудники органов местного самоуправления: пенсионные выплаты аналогичны государственным служащим.
- Народные депутаты: пенсия определяется отдельно и может быть значительно выше 23 610 грн.
- Ученые: пенсионные выплаты основываются на заработной плате и научном стаже.
Важно отметить, что обычные пенсионеры не имеют права на получение максимальной пенсии. Их выплаты рассчитываются по другой формуле, учитывающей заработную плату и трудовой стаж.
Чтобы получить 60% от зарплаты в виде пенсии, обычному гражданину нужно:
- Проработать не менее 60 лет.
- Иметь высокую заработную плату в течение трудовой деятельности.
Следовательно, максимальная пенсия в Украине доступна только узкому кругу лиц. Для большинства пенсионеров размер выплат будет значительно меньше.
Вот некоторые дополнительные факты о пенсионной системе в Украине:
- Возраст выхода на пенсию: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
- Минимальный трудовой стаж: 15 лет.
- Индексация пенсий: происходит каждый год в соответствии с уровнем инфляции.
- Дополнительные выплаты: некоторые категории пенсионеров имеют право на дополнительные выплаты, например, за инвалидность или потерю кормильца.
Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.
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