Як військовим виплачують оздоровчі та у яких випадках їх нараховують

Військовослужбовці в Україні мають право на щорічну грошову допомогу на оздоровлення, яка дорівнює їх місячному грошовому забезпеченню. Ця виплата спрямована на покращення їх фізичного стану та загального здоров'я. Про це пише Новини.pro.

Хто має право на оздоровчі виплати?

Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, у тому числі жінки, які проходять військову службу за контрактом у військових частинах Збройних Сил України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, та інших органах виконавчої влади, де передбачена військова служба.

Військовослужбовці строкової служби, які прослужили не менше шести місяців.

Як отримати оздоровчі виплати?

Подати рапорт на ім'я командира із проханням надати щорічну основну відпустку. Написати заяву на отримання оздоровчої грошової допомоги. Надати необхідні документи: Копію наказу про надання щорічної основної відпустки;

Довідку про грошове забезпечення за останній місяць служби.

Читайте також: На які пільги на оздоровлення можуть претендувати родини військових

Важливо:

Оздоровчі виплати не виплачуються військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом. Термін виплати оздоровчої допомоги становить 7 днів з дня подання заяви.

Що робити, якщо виплати затримуються?

Якщо виплати оздоровчої допомоги затримуються, військовослужбовець має право звернутися до командира військової частини, начальника фінансового відділу військової частини або до Міністерства оборони України.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто має право та як подати заявку на пільги для сімей УБД у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!