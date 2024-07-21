Как военным выплачивают оздоровительные и в каких случаях их насчитывают

Военнослужащие в Украине имеют право на ежегодное пособие на оздоровление, которое равно их месячному денежному обеспечению. Эта выплата направлена на улучшение их физического состояния и здоровья. Об этом пишет Новости.pro.

Кто имеет право на оздоровительные выплаты?

Военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, в том числе женщины, проходящие военную службу по контракту в воинских частях Вооруженных Сил Украины, других военных формированиях, образованных в соответствии с законами Украины, и других органах исполнительной власти, где предусмотрена военная служба.

Военнослужащие срочной службы, прослужившие не менее шести месяцев.

Как получить оздоровительные выплаты?

Подать рапорт на имя командира с просьбой предоставить ежегодный основной отпуск. Написать заявление на получение оздоровительной денежной помощи. Предоставить необходимые документы: Копию приказа о предоставлении ежегодного основного отпуска;

Справку о денежном довольствии за последний месяц службы.

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Важно:

Оздоровительные выплаты не выплачиваются военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Срок выплаты оздоровительной помощи составляет 7 дней со дня подачи заявления.

Что делать, если выплаты задерживаются?

Если выплаты оздоровительной помощи задерживаются, военнослужащий имеет право обратиться к командиру воинской части, начальнику финансового отдела воинской части или Министерству обороны Украины.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто имеет право и как подать заявку на льготы для семей УБД в 2024 году.

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