Наче в пеклі: на півострові Рейк'янес в Ісландії почалося виверження вулкана (відео)

У середу, 30 травня 2024 року, на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії розпочалося виверження нового вулкана. Це п'яте виверження на півострові за останні шість місяців.

Виверження почалося близько 12:46 за місцевим часом з тріщини в землі поблизу Сунднукагігара, на північ від рибальського села Гріндавік. З тріщини виривалися фонтани розпеченої лави, утворюючи велику білу хмару диму, що піднімалася в небо, пише Iceland Review.

Влада евакуювала Гріндавік перед виверженням, оскільки лава могла загрожувати місту. Більшість з 4000 жителів вже були евакуйовані в листопаді 2023 року після попереднього виверження.

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Хоча лава під час цього виверження не досягла Гріндавіка, вона протікала на відстані менш ніж за кілометр від захисного бар'єра, який був збудований для захисту міста. Деякі жителі, які не захотіли евакуюватися, залишилися в місті, попри попередження влади.

Виверження не очікується, що вплине на повітряне сполучення, оскільки міжнародний аеропорт Кефлавік працює у звичайному режимі.

Це виверження стало кульмінацією "інтенсивної землетрусної активності", яка спостерігалася на півострові Рейк'янес протягом останніх кількох днів. За даними Ісландської метеорологічної служби, за останні сім днів біля кратерів Сунднукагігар було зафіксовано "близько 400 землетрусів".

Півострів Рейк'янес є домом для 33 діючих вулканічних систем, що робить його одним з найактивніших вулканічних регіонів у світі. До березня 2021 року на півострові не було вивержень протягом восьми століть.

Останнє виверження на півострові Рейк'янес закінчилося 16 березня 2024 року. За пів року до цього, в серпні 2022 року, також сталося виверження, а потім ще два - у липні та грудні 2023 року.

Вулканологи вважають, що в регіоні почалася нова ера сейсмічної активності. Це пов'язано з накопиченням магми в магматичній камері під Сварценгі, де розташована електростанція, яка постачає електроенергією та водою приблизно 30 000 людей на півострові.

Нагадаємо, у грудні 2023 року під час виверження вулкана в Індонезії загинули 11 туристів, а 12 зникли.

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