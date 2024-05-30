Как в аду: на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана (видео)

В среду, 30 мая 2024 года, на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии началось извержение нового вулкана. Это пятое извержение на полуострове за последние шесть месяцев.

Извержение началось около 12:46 по местному времени с трещины в земле близ Сунднукагигара, к северу от рыбацкой деревни Гриндовик. Из трещины вырывались фонтаны раскаленной лавы, образуя большое белое облако поднимающегося в небо дыма, пишет Iceland Review.

Власти эвакуировали Гриндовик перед извержением, поскольку лава могла угрожать городу. Большинство из 4000 жителей уже были эвакуированы в ноябре 2023 г. после предварительного извержения.

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Хотя скамья во время этого извержения не достигла Гриндавика, она протекала на расстоянии менее километра от защитного барьера, построенного для защиты города. Некоторые жители, которые не захотели эвакуироваться, остались в городе, несмотря на предупреждение властей.

Извержение не ожидается, что повлияет на воздушное сообщение, поскольку международный аэропорт Кефлавик работает в обычном режиме.

Это извержение стало кульминацией "интенсивной землетрясительной активности", наблюдавшейся на полуострове Рейкьянес в последние несколько дней. По данным Исландской метеорологической службы, за последние семь дней у кратеров Сунднукагигар было зафиксировано "около 400 землетрясений".

Остров Рейкьянес является домом для 33 действующих вулканических систем, что делает его одним из самых активных вулканических регионов в мире. До марта 2021 года на полуострове не было извержений в течение восьми веков.

Последнее извержение на полуострове Рейкьянес закончилось 16 марта 2024 года. Полгода до этого, в августе 2022 года, также произошло извержение, а затем еще два - в июле и декабре 2023 года.

Вулканологи считают, что в регионе началась новая эпоха сейсмической активности. Это связано с накоплением магмы в магматической камере под Сварценги, где расположена электростанция, снабжающая электроэнергией и водой примерно 30 000 человек на полуострове.

Напомним, в декабре 2023 года во время извержения вулкана в Индонезии погибли 11 туристов, а 12 пропали.

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